В Раде появился текст закона Кабмина о новом формате деятельности Гостаможслужбы

Терорганы ведомства будут осуществлять деятельность не как юрлица публичного права, а как обособленные подразделения
В Верховной раде Украины появился текст законопроекта Кабинета министров №2318 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики". Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.
Проект, в частности, вводит новый формат деятельности Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения. Документом также согласуются положения законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных органов.
Так, законопроектом:
Напомним, Кабмин внес в Раду законопроект о внесении изменений в сфере государственной таможенной и налоговой политики 28 октября. Тогда текст проекта отсутствовал.
Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики".
Добавим также, в начале правительство утвердило региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16.