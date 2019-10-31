В Раде появился текст закона Кабмина о новом формате деятельности Гостаможслужбы

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Терорганы ведомства будут осуществлять деятельность не как юрлица публичного права, а как обособленные подразделения

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта Кабинета министров №2318 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики". Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

Проект, в частности, вводит новый формат деятельности Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения. Документом также согласуются положения законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных органов.

Так, законопроектом:

вводится возможность создания центральным органом исполнительной власти обособленных подразделений без статуса юрлица, что обеспечивает возможность осуществления деятельности органом госвласти как единым юридическим лицом;

в связи с реформированием системы органов госвласти, реализующих государственную таможенную и налоговую политику, вносятся изменения в понятийный аппарат в законодательстве;

предусмотрены нормы о возможности делегирования руководителем центрального органа исполнительной власти руководителю тероргану, как обособленного подразделения аппарата центрального органа исполнительной власти, отдельных полномочий, в соответствии с положением о территориальном органе;

определены особенности оплаты труда госслужащих центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику, и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, их территориальных органов, с учетом положений Таможенного кодекса Украины и Налогового кодекса Украины.

Напомним, Кабмин внес в Раду законопроект о внесении изменений в сфере государственной таможенной и налоговой политики 28 октября. Тогда текст проекта отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики".

Добавим также, в начале правительство утвердило региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16.