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Кабмин сократил количество таможен

Новости » Общество    02.10.2019 - 15:32
Кабмин сократил количество таможен
Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

Кабмин решил ликвидировать 10 таможен

Кабинет министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26. Об этом сообщил глава таможенного ведомства Максим Нефьодов в Facebook.

По его словам, эти изменения положат начало борьбе с "феодализмом", когда каждая таможня представляет собой "отдельное княжество", а также позволят сэкономить на административных расходах.

Кроме того, Нефьодов подчеркнул, что оптимизация региональной структуры Гостаможслужбы позволит сократить для существенного количества таможенных постов расстояние до центра.

"Например, из Славянска сейчас до руководства - 248 километров. Будет 129 километров", - написал Нефьодов.

Он также сообщил, что будет создана Координационно-мониторинговая таможня, где таможенники будут выполнять функции надзора.

"Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, которые предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юридических лиц, начало перевода людей в регионах", - резюмировал Нефьодов.

Кабмин сократил количество таможен

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Напомним, Кабинет министров одобрил создание территориальных органов Государственной таможенной службы. Постановлением предусмотрено создать таможни Гостаможслужбы и реорганизовать таможни Государственной фискальной службы путем их присоединения к новым таможен Гостаможслужбы.

РБК-Украина сообщало ранее, что с 1 ноября этого года Кабинет министров Украины планирует запустить работу новой таможни. В целом, правительству необходимо еще несколько месяцев для завершения перезагрузки таможни в частности и власти в целом.

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Новости Украины таможняГосударственная таможенная службаКабинет Министров Украины
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