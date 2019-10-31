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У Раді з'явився текст закону Кабміну про новий формат діяльності Держмитслужби

Новини » Політика     31.10.2019 - 13:58
У Раді з'явився текст закону Кабміну про новий формат діяльності Держмитслужби
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тероргани відомства будуть здійснювати діяльність не як юрособи публічного права, а як відокремлені підрозділи

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2318 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики". Про це свідчать дані на сайті Ради.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Проект, зокрема, запроваджує новий формат діяльності Держмитслужби як єдиної юридичної особи, у зв’язку з чим її територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи. Документом також узгоджуються положення законодавчих актів України у зв’язку із проведенням реформи митних органів.

Так, законопроектом:

  • запроваджується можливість створення центральним органом виконавчої влади відокремлених підрозділів без статусу юрособи, що забезпечує можливість здійснення діяльності органом державної влади як єдиною юридичною особою;
  • у зв’язку з реформуванням системи органів держвлади, що реалізують державну митну та податкову політику, вносяться зміни до понятійного апарату в законодавстві;
  • передбачені норми щодо можливості делегування керівником центрального органу виконавчої влади керівнику тероргану, як відокремленого підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади, окремих повноважень, відповідно до положення про територіальний орган;
  • визначено особливості оплати праці держслужбовців центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну митну політику та центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, їх територіальних органів, з урахуванням положень Митного кодексу України та Податкового кодексу України.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Ради законопроект про внесення змін у сфері державної митної та податкової політики 28 жовтня. Тоді текст проекту був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики".

Додамо також, на початку уряд затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць до 16 з 26.

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