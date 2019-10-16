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Кабмин одобрил законопроект об изменении структуры Таможни и Налоговой

Новости » Экономика    16.10.2019 - 13:13
Кабмин одобрил законопроект об изменении структуры Таможни и Налоговой
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Территориальные органы Таможни и Налоговой потеряют статус юридических лиц

Кабинет министров Украины одобрил проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, проект закона предусматривает, что территориальные органы Государственной таможенной службы украины (Гостаможслужбы) и Государственной налоговой службы (ГНС) будут осуществлять деятельность не как юридические лица, а как обособленные подразделения.

Проектом закона предоставляется возможность руководителям Гостаможслужбы и ГНС делегировать свои полномочия руководителям своих обособленных подразделений (территориальных органов), в соответствии с положениями о территориальных органах.

Кроме того, определяются особенности оплаты труда государственных служащих Гостаможслужбы, ГНС и их территориальных органов, с учетом положений Таможенного кодекса Украины и Налогового кодекса Украины.

Согласно проекту закона "главы местных государственных администраций не будут влиять на назначение и увольнение руководителей таможен".

Напомним, в начале октября Кабинет министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен в 16 из 26.

Кабинет министров также одобрил создание территориальных органов Государственной таможенной службы. Постановлением предусмотрено создать таможни Гостаможслужбы и реорганизовать таможни Государственной фискальной службы путем их присоединения к новым таможням Гостаможслужбы.

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