Гончарук внес в Раду закон об улучшении таможенной и налоговой политики

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Законопроект 28 октября передан на рассмотрение руководству ВР

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в сфере государственной таможенной и налоговой политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Проект закона был передан парламенту 28 октября. Инициатор законопроекта №2318 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики" премьер-министр Алексей Гончарук.

На данный момент текст на сайте ВР нет текста законопроекта. Сообщается, что он передан на рассмотрение руководству парламента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде не могут до конца разобраться с налоговыми законопроектами №1210 и №1210-1, которыми предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс. В профильном комитет ВР сообщили, что законопроекты затрагивают слишком широкий круг вопросов и в таком виде могут лишь навредить украинской экономике.

Также сообщалось, что Рада внесла изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактными товарами. 17 октября во втором чтении был принят законопроект №1230 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины".