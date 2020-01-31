В Раде появился текст закона об административно-территориальном устройстве Украины

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изначально текст документа отсутствовал на сайте парламента

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинет министров Украины №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Так, документ был зарегистрирован в Раде 24 января. Изначально его текст отсутствовал на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Напомним, ранее Министерство развития общин и территорий Украины объяснило суть нового законопроекта правительства №2804. Отмечалось, что документ определяет основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство внесло в парламент законопроект №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины" 24 января.

Так, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации. В частности, глава государства провел встречу с руководством фракции "Слуга народа", на которой обсуждалась реформа децентрализации. По итогам обсуждения президент и нардепы выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по реформе децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.