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У Раді з'явився текст закону про адміністративно-територіальний устрій України

Новини » Політика     31.01.2020 - 13:49
У Раді з'явився текст закону про адміністративно-територіальний устрій України
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спочатку текст документу був відсутній на сайті парламенту

У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінет міністрів України №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України". Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Так, документ був зареєстрований у Раді 24 січня. Спочатку його текст був відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документа - обробляється у комітеті.

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку громад і територій України пояснило суть нового законопроекту уряду №2804. Зазначалося, що документ визначає основні принципи адміністративно-територіального устрою України, порядок створення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд вніс до парламенту законопроект №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України" 24 січня.

Так, президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію. Зокрема, глава держави провів зустріч з керівництвом фракції "Слуга народу", на якій обговорювалася реформа децентралізації. За підсумками обговорення президент і нардепи висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції щодо реформи децентралізації вимагає детального обговорення і консультацій з представниками всіх сторін.

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