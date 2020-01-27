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В Кабмине разъяснили суть закона об административно-территориальном устройстве Украины

Новости » Политика     27.01.2020 - 13:21
В Кабмине разъяснили суть закона об административно-территориальном устройстве Украины
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минрегион опубликовал презентацию изменений, предлагаемых новым законопроектом

Министерство развития общин и территорий Украины объяснило суть нового законопроекта правительства №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины", зарегистрированного в Верховной раде. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, разработанный Минрегионом правительственный законопроект - один из пакета нормативно-правовых актов децентрализации. Он определяет основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

Фото: презентация новаций законопроекта

Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода подчеркивал, что законопроект нормирует порядок, устанавливает четкие процедуры, как и какие органы власти могут решать в стране вопрос админтерустройства.

"Принятие такого закона позволит решить ряд давних проблем... Действующим законодательством в сфере административно-территориального устройства не представлено определение термина "административно-территориальной единицы". Также существует несогласованность отдельных норм Конституции Украины, закона "О местном самоуправлении в Украине" и несовершенство законодательства о порядке решения вопросов административно-территориального устройства", - указано в сообщении.

Также отмечается, что в Украине до сих пор действует указ Президиума Верховного Совета Украинской PCP "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украинской PCР" от 12 марта 1981 года.

Напомним, Кабмин внес в Верховную раду законопроект №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины" 24 января. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

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