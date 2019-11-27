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В Раде появился текст проекта Кабмина об изменениях в закон о ВАКС

Новости » Политика     27.11.2019 - 17:58
В Раде появился текст проекта Кабмина об изменениях в закон о ВАКС
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения предлагается внести в связи с принятием закона об уголовных проступках

На сайте Верховной рады появился текст законопроекта Кабинета министров №2483 "О внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что законом об уголовных проступках введено понятие "уголовные правонарушения". К уголовным преступлениям отнесены все уголовно-наказуемые деяния, которые делятся на преступления и уголовные проступки. Таким образом, в законе о ВАКС термин "преступление" планируется заменить термином "уголовные правонарушения".

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект №2483 еще 21 ноября, однако до сих пор текст документа отсутствовал на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе прописано, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Так, в прошлом году депутаты ВР приняли закон об уголовных проступках: за законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" проголосовали 239 парламентариев. Однако пятый президент Украины Петр Порошенко подписал его только 22 апреля.

Следует отметить, Раде предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. В частности, предлагается отсрочить введение института уголовных проступков до 1 января 2021 года.

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