У Раді з'явився текст проекту Кабміну про зміни до закону про ВАКС

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни пропонується внести у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки

На сайті Верховної ради з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2483 "Про внесення змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У пояснювальній записці вказано, що законом про кримінальні проступки запроваджене поняття "кримінальні правопорушення". До кримінальних правопорушень віднесено усі кримінально-карані діяння, які поділяються на злочини та кримінальні проступки. Таким чином, у законі про ВАКС термін "злочин" планується замінити терміном "кримінальні правопорушення".

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект №2483 ще 21 листопада, однак до цього часу текст документу був відсутній на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі прописано, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Так, у минулому році депутати ВР прийняли закон про кримінальні проступки: за законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" проголосували 239 парламентаріїв. Однак п'ятий президент України Петро Порошенко підписав його лише 22 квітня.

Слід зазначити, Раді пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Зокрема, пропонується відстрочити введення інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року.