В Раде появился текст изменений в Налоговый кодекс в части госдолга

В Верховной раде появился текст законопроекта №3436 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу вопросов государственного долга". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Целью документа является разблокирование использования кредита, предоставляемого по договору между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, а также внесение изменений в связи с созданием Долгового агентства Украины.

Предлагается предусмотреть, что временно, на период реализации ратифицированного договора о предоставлении кредита, устанавливаются следующие особенности налогообложения:

к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза товаров, определенных пунктом 4-4 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, для выполнения договора применяется условное полное освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость;

освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке товаров (услуг), если такие товары (услуги) поставляются для выполнения договора и финансируются за счет такого договора, осуществляются исполнителями документа, в том числе их представительствами, зарегистрированными на таможенной территории Украины в соответствии с законодательством, или лицами, заключившими контракты на поставку товаров (услуг) с исполнителями такого договора, в том числе их представительствами, зарегистрированными на таможенной территории Украины в соответствии с законодательством;

операции по ввозу на таможенную территорию Украины горючего, обеспечивающих реализацию договора и финансируются за его счет, освобождаются от налогообложения акцизным налогом;

операции по реализации на таможенной территории Украины горючего его производителями, которые обеспечивают реализацию договора и финансируются за счет договора, освобождаются от налогообложения акцизным налогом.

При этом порядок освобождения от уплаты акцизного налога при ввозе и реализации такого горючего устанавливается Кабинетом министров Украины.

Напомним, законопроект был внесен в парламент 6 мая, однако сначала его текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает Верховной раде проект закона №3437 "О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины по поводу выполнения условий договора между правительством Украины и правительством республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи".

Так, КМУ на заседании 29 апреля одобрил внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые разблокируют использование кредита 100 млн евро от Польши на обустройство пунктов пропуска на границе.