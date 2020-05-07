Кабмин предлагает Раде изменить Таможенный кодекс по договору с Польшей о кредите

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В настоящий момент текст законопроекта отсутствует на сайте Рады

Кабинет министров предлагает Верховной раде проект закона №3437 "О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины по поводу выполнения условий договора между правительством Украины и правительством республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля одобрил внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые разблокируют использования кредита 100 млн евро от Польши на обустройство пунктов пропуска на границе. В Министерстве финансов отметили, что согласованные изменения уточняют перечень операций, товаров, освобожденных от налогообложения, уплаты таможенных платежей на территории Украины в рамках реализации соответствующего соглашения между правительствами двух стран.

Как писало РБК-Украина, ранее планировалось что кредит будет использован на улучшение инфраструктуры в приграничном регионе с Польшей - 68 миллионов евро на улучшение состояния дорог и 32 миллионов евро - на пограничные пункты пропуска.