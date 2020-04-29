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Кабмин согласовал изменения в условия обустройства пунктов пропуска на границе с Польшей

Новости » Экономика     29.04.2020 - 15:14
Кабмин согласовал изменения в условия обустройства пунктов пропуска на границе с Польшей
Фото: ремонт дорог (пресс-служба КМУ)

Планируется освободить от налогов ряд операций

Кабинет министров на заседании 29 апреля согласовал внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые разблокируют использование кредита 100 млн евро от Польши на обустройство пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным пресс-службы, согласованные изменения уточняют перечень операций, товаров, которые освобождаются от налогообложения, уплаты таможенных платежей на территории Украины в рамках реализации соответствующего соглашения между правительствами двух стран.

В рамках договора Укравтодор получит 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба - 25 млн евро (обустройство п/п "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская"), АГПСУ - 7 млн евро (реконструкция 7 отделов пограничной службы).

Как отметили в пре-службе кредитный договор между правительствами Украины и Республики Польша вступил в силу еще в апреле 2016 года. Средства привлекаются под 0,15% годовых на 30 лет для развития приграничной дорожной инфраструктуры и обустройства пунктов пропуска украинско-польской границы.

Однако из-за сложности с выполнением польскими предприятиями контрактов, в частности, с ввозом и закупкой на территории Украины необходимых товаров, выборка кредита составила лишь 5,8 млн евро.

Ранее планировалось что кредит будет использован на улучшение инфраструктуры в приграничном регионе с Польшей - 68 миллионов евро на улучшение состояния дорог и 32 миллиона евро - на пограничные пункты пропуска.

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