У Раді з'явився текст змін до Податкового кодексу в частині держборгу

Прийняття змін необхідне для розблокування використання кредиту
У Верховній раді з'явився текст законопроекту №3436 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань державного боргу". Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Метою документу є розблокування використання кредиту, що надається згідно з договором між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, а також внесення змін у зв’язку зі створенням Боргового агентства України.
Пропонується передбачити, що тимчасово, на період реалізації ратифікованого договору про надання кредиту, встановлюються такі особливості оподаткування:
При цьому порядок звільнення від сплати акцизного податку при ввезенні та реалізації такого пального встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Нагадаємо, законопроект був внесений до парламенту 6 травня, однак спочатку його текст був відсутній.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів пропонує Верховній раді проект закону №3437 "Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо виконання умов договору між урядом України та урядом республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги".
Так, КМУ на засіданні 29 квітня погодив внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які розблокують використання кредиту 100 млн євро від Польщі на облаштування пунктів пропуску на кордоні.