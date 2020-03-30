В Раде появился текст изменений Кабмина в бюджет 2020

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабмина об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Отметим, что приложения к законопроекту по состоянию на сейчас еще не опубликованы.

Согласно пояснительной записке, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.

В частности, предлагается уменьшить показатели по

налогу и сбору на доходы физических лиц на 18,5 млрд грн из-за существенного замедления роста заработных плат;

налога на прибыль предприятий на 20,7 млрд грн вследствие ухудшения финансовых результатов деятельности предприятий, которое наблюдается в текущем году по результатам декларирования налога;

рентной платы на 22,8 млрд грн в основном из-за сохранения низкой цены на газ, невыполнение АО Укргаздобыча объема внутренней добычи газа в соответствии с Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и снижения цены на нефть;

акцизного налога на 12,4 млрд грн в основном по акцизному налогу с табачных изделий вследствие учета меньших объемов производства;

налога на добавленную стоимость на 67,1 млрд грн из-за сокращения потребительской и деловой активности населения и субъектов хозяйствования, существенного уменьшения объемов импорта товаров;

ввозной пошлины на 3,6 млрд грн, что сформировано за счет уменьшения объемов импорта товаров.

При этом предполагается увеличить показатели по части чистой прибыли и дивидендов на 26,7 млрд грн из-за изменения норматива отчислений в государственный бюджет

По специальному фонду уменьшить доходы на 1,17 млрд грн в основном по дорожному фонду в связи с приведением закона о бюджете на 2020 год в соответствии с нормами пункта 432 раздела VI Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления 13,44% акцизного налога с горючего в бюджеты местного самоуправления и ослаблением курса гривны.

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