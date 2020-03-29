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В Кабмине ожидают улучшения экономической ситуации уже во II полугодии

Новости » Политика     29.03.2020 - 23:22
В Кабмине ожидают улучшения экономической ситуации уже во II полугодии
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Україна)

На заседании Кабмина утвердили новые цифры

Во время разработки изменений в Госбюджет Кабинет министров Украины обновил макроэкономический прогноз. Об этом в своем Тelegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже во втором полугодии правительство ожидает улучшения экономической ситуации.

"На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - написал Шмыгаль.

В Кабмине ожидают улучшения экономической ситуации уже во II полугодии

Напомним, на внеочередном заседании Кабмин предложил частично сократить расходы на культуру и спорт. По словам премьера, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократил расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино.

Также правительствона 4% уменьшит расходы на образование в рамках секвестра государственного бюджета из-за вспышки коронавируса в стране.

Кроме того, Кабмин поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса. Теперь регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

Кабмин упростил процедуру получения пособия по безработице на период карантина Кабмин пересмотрел расходы на культуру и спорт, - Шмыгаль
Новости Украины экономика УкраиныДенис Шмыгаль
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