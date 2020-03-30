У Раді з'явився текст змін Кабміну до бюджету 2020

У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабміну щодо змін до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зазначимо, що додатки до законопроекту станом на зараз ще не опубліковані.

Згідно з пояснювальною запискою, доходи державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн.

Зокрема, пропонується зменшити показники з

податку та збору на доходи фізичних осіб на 18,5 млрд грн через суттєве уповільнення зростання заробітних плат;

через суттєве уповільнення зростання заробітних плат; податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн внаслідок погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, яке спостерігається у поточному році за результатами декларування податку;

внаслідок погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, яке спостерігається у поточному році за результатами декларування податку; рентної плати на 22,8 млрд грн в основному через збереження низької ціни на природний газ, невиконання АТ Укргазвидобування обсягу внутрішнього видобування газу відповідно до Концепції розвитку газовидобувної галузі України та зниження ціни на нафту;

в основному через збереження низької ціни на природний газ, невиконання АТ Укргазвидобування обсягу внутрішнього видобування газу відповідно до Концепції розвитку газовидобувної галузі України та зниження ціни на нафту; акцизного податку на 12,4 млрд грн в основному по акцизному податку з тютюнових виробів внаслідок врахування менших обсягів виробництва;

в основному по акцизному податку з тютюнових виробів внаслідок врахування менших обсягів виробництва; податку на додану вартість на 67,1 млрд грн через скорочення споживчої та ділової активності населення та суб’єктів господарювання, суттєве зменшення обсягів імпорту товарів;

через скорочення споживчої та ділової активності населення та суб’єктів господарювання, суттєве зменшення обсягів імпорту товарів; ввізного мита на 3,6 млрд грн, що сформовано за рахунок зменшення обсягів імпорту товарів.

При цьому передбачається збільшити показники з частини чистого прибутку та дивідендів на 26,7 млрд грн через зміну нормативу відрахувань до державного бюджету

По спеціальному фонду зменшити доходи на 1,17 млрд грн в основному по дорожньому фонду у зв’язку з приведенням закону про бюджет на 2020 рік у відповідність до норм пункту 432 розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування та послабленням курсу гривні.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду даний проект 29 березня, проте текст з'явився пізніше.

Як писало РБК-Україна, Кабмін на засіданні 29 березня підтримав оновлений макроекономічний прогноз. Так, ключові параметри нового макроекономічного прогнозу виглядають наступним чином: номінальний ВВП - 4 трлн гривень; зростання інфляції - 2,9% (з 5,6% до 8,7%); середньорічний курс - 29,5 грн/дол.; середньомісячна зарплата - 11 тис. грн; рівень безробіття - 9,4%.

Уряд переглядає бюджет-2020 року, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом, жертвами якого в Україні вже стали 11 осіб.