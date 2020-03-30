Кабмин внес в Раду изменения в госбюджет-2020

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст соответствующего законопроекта отсутствует

Кабинет министров внес в Верховную раду изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект закона №3279 о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" был зарегистрирован в воскресенье, 29 марта.

Сейчас его текст отсутствует. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее правительство на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз. Так, ключевые параметры нового макроэкономического прогноза выглядят следующим образом: номинальный ВВП - 4 трлн гривен; рост инфляции - 2,9% (с 5,6% до 8,7%); среднегодовой курс - 29,5 грн/долл.; среднемесячная зарплата - 11 тыс. грн; уровень безработицы - 9,4%.

Так, Кабмин пересматривает бюджет-2020, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, жертвами которого в Украине уже стали 11 человек. На данный момент из-за распространения вируса по всей стране объявлена чрезвычайная ситуация и введен карантин до 24 апреля.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором полугодии правительство ожидает улучшения экономической ситуации.