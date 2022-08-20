В Раде появился новый нардеп: кто им стал

В Верховной Раде появился новый народный депутат от партии "Слуга народа". Им стала Валентина Короленко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
Отмечается, что Короленко заняла место своего однопартийца Артема Михайлюка, который отказался от депутатских полномочий.
Он "зашел" в Раду 8 августа после того, как свои полномочия сложили новый генпрокурор Андрей Костин и судья КСУ Ольга Совгиря.
Следующий кандидат в партийном списке "Слуги народа" Дмитрий Ермоленко также отказался, поэтому место парламентария отдали Валентине Короленко (№145 в избирательном списке партии).
Стоит отметить, что Короленко является уроженкой Кривого Рога, откуда президент Владимир Зеленский. Она имеет два высших образования по специальностям "Правоведение" и "Финансы и кредит".
До недавнего времени она работала на различных должностях в Криворожской и Днепропетровской таможнях.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Андрей Костин был назначен новым генеральным прокурором, а Ольга Совгиря стала судьей Конституционного суда.
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