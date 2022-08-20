В Раде появился новый нардеп: кто им стал

Отмечается, что Короленко заняла место своего однопартийца Артема Михайлюка, который отказался от депутатских полномочий.

Он "зашел" в Раду 8 августа после того, как свои полномочия сложили новый генпрокурор Андрей Костин и судья КСУ Ольга Совгиря.

Следующий кандидат в партийном списке "Слуги народа" Дмитрий Ермоленко также отказался, поэтому место парламентария отдали Валентине Короленко (№145 в избирательном списке партии).

Что известно о новом нардепе

Стоит отметить, что Короленко является уроженкой Кривого Рога, откуда президент Владимир Зеленский. Она имеет два высших образования по специальностям "Правоведение" и "Финансы и кредит".

До недавнего времени она работала на различных должностях в Криворожской и Днепропетровской таможнях.