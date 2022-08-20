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У Раді з'явився новий нардеп: хто ним став

Фото: в парламенті з'явився новий нардеп від СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Верховній раді з'явився новий народний депутат від партії "Слуга народу". Ним стала Валентина Короленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що Короленко зайняла місце свого однопартійця Артема Михайлюка, який відмовився від депутатських повноважень.

Він "зайшов" у Раду 8 серпня після того, як свої повноваження склали новий генпрокурор Андрій Костін та суддя КСУ Ольга Совгиря.

Наступний кандидат у партійному списку "Слуги народу" Дмитро Єрмоленко також відмовився, тому місце парламентаря віддали Валентині Короленко (№145 у виборчому списку партії).

Що відомо про нового нардепа

Варто зазначити, що Короленко є уродженкою Кривого Рогу, звідки президент Володимир Зеленський. Вона має дві вищих освіти за спеціальностями "Правознавство" і "Фінанси та кредит".

Донедавна вона працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Андрій Костін був призначений новим генеральним прокурором, а Ольга Совгиря стала суддею Конституційного суду.

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