ЦИК зарегистрировал Вирастюка народным депутатом

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании проголосовала за регистрацию Василия Вирастюка народным депутатом. Вирастюк победил на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Об этом речь на записи заседания ЦИК .

Как известно, Вирастюка дважды признавали победителем довыборов в парламент на 87-м округе. Впервые Вирастюк был признан победителем еще в апреле 2021 года, но протокол Центризбиркома был отменен Верховным судом. Суд признал действия ЦИК противоправными.

Напомним, 19 мая ЦИК после судебной тяжбы составил новый протокол о результатах выборов на 87-м округе и снова признал Вирастюка победителем. Но конкурент Вирастюка на округе Александр Шевченко снова обжаловал протокол в Верховном суде.

В конце мая Верховный суд частично удовлетворил иск Шевченко, в частности, отменил протокол ЦИК от 19 мая. Но ЦИК подал апелляцию на решение Верховного суда и выиграл ее. В июне Большая палата Верховного суда признала Вирастюка победителем выборов.