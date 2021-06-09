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ЦИК зарегистрировал Вирастюка народным депутатом

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Киев, Среда 09 июня 2021 17:29
ЦИК зарегистрировал Вирастюка народным депутатом Фото: Василий Вирастюк, будущий нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании проголосовала за регистрацию Василия Вирастюка народным депутатом. Вирастюк победил на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Об этом речь на записи заседания ЦИК.

Решение о регистрации Вирастюка народным депутатом поддержали 16 из 17 членов Центризбиркома.

Как известно, Вирастюка дважды признавали победителем довыборов в парламент на 87-м округе. Впервые Вирастюк был признан победителем еще в апреле 2021 года, но протокол Центризбиркома был отменен Верховным судом. Суд признал действия ЦИК противоправными.

Напомним, 19 мая ЦИК после судебной тяжбы составил новый протокол о результатах выборов на 87-м округе и снова признал Вирастюка победителем. Но конкурент Вирастюка на округе Александр Шевченко снова обжаловал протокол в Верховном суде.

В конце мая Верховный суд частично удовлетворил иск Шевченко, в частности, отменил протокол ЦИК от 19 мая. Но ЦИК подал апелляцию на решение Верховного суда и выиграл ее. В июне Большая палата Верховного суда признала Вирастюка победителем выборов.

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Новости Украины Политика Центральная избирательная комиссия Василий Вирастюк
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