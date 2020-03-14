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Ермак сказал, когда могут утвердить Консультационный совет с оккупированным Донбассом

Новости » Политика     14.03.2020 - 00:11
Ермак сказал, когда могут утвердить Консультационный совет с оккупированным Донбассом
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Если будет следующая встреча в Минске, то подписать соглашение могут 25 марта

Создание Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса может состояться уже во время следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Встреча запланирована на 25 марта. Также Ермак уточнил, что имеющийся документ, который появился после последнего заседания ТКГ в Минске, является лишь декларативным, а не окончательным.

"Что произошло в Минске, что записано в протоколе? Протокол не является юридическим документом, обязательным к исполнению. Поэтому сегодня есть планы и есть желание, чтобы этот Консультационный совет был создан. Но для этого должен быть подписан соответствующий документ. На сегодня это только декларация. Если это будет - это может состояться 25 числа, если состоится следующая встреча (Трехсторонней контактной группы - ред.) в Минске", - сказал Ермак.

Он заверил, что команда президента Владимира Зеленского считает, что единственные, с кем они будут говорить - это "люди, которые не связанные с военным конфликтом, но которые сегодня проживают на неподкнтрольных территориях".

"Это граждане Украины, которые сегодня проживают на временно оккупированных территориях... Мы считаем, что представителями территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины должны быть как люди с оккупированных территорий, так и люди с территорий, которые контролируются сегодня правительством Украины", - уточнил он.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.

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