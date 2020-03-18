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У Раді з'явилася постанова про результати ТКГ за участю Єрмака і Козака

Новини » Політика     18.03.2020 - 15:39
У Раді з'явилася постанова про результати ТКГ за участю Єрмака і Козака
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Автором постанови є 51 парламентар

У Верховній раді України з'явився проект постанови №3229 "Про результати роботи засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року у м. Мінськ, Республіка Білорусь". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Автором проекту є 51 депутат Ради. Наразі текст документу відсутній. Останній етап проходження постанови - передана на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що створення Консультативної ради із представниками окупованих територій Донбасу може відбутися вже під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Зазначимо, зустріч було запланована на 25 березня. Також Єрмак уточнив, що наявний документ, який з'явився після останнього засідання ТКГ у Мінську, є лише декларативним, а не остаточним.

Як писало РБК-Україна раніше, Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

Зазначимо, на засіданні контактної групи щодо врегулювання на Донбасі 11 березня сторони домовилася про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей.

Додамо також, що частина нардепів від фракції "Слуга народу" виступили проти створення такого органу. Ці парламентарі провели зустріч з главою ОП. "Всі питання були обговорені, всі розбіжності зафіксовані. Вирішили тісніше і ретельно взаємодіяти на регулярній і системній основі з усіх питань, що стосуються мирного процесу", - зазначили у СН за підсумком перемовин.

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