Депутаты из "Слуги народа" встретились с Ермаком из-за переговоров в Минске

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Андрей Ермак заверил депутатов, что "красные линии перейдены не будут"

Депутаты из фракции "Слуга народа" встретились с главой Офиса президента Андреем Ермаком из-за переговоров в Минске. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

По ее словам, с Консультативным советом в рамках Минского процесса возникли определенные недоразумения, в том числе и во фракции "Слуга народа".

"Но самое главное, что на сегодня еще ничего не произошло и никаких окончательных решений не принято. Есть только протокол о намерениях", - написала она.

Кравчук сообщила, что недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком.

"Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксированы. Решили более тесно и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, касающимся мирного процесса", - отметила она.

По ее словам, руководитель Офиса президента заверил депутатов в том, что "красные линии перейдены не будут" - стороной переговоров была и остается Россия.

"С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается", - добавила она.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.