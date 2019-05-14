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Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Новости » Выборы 2019    14.05.2019 - 11:20
Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Куренной предлагает провести инаугурацию Владимира Зеленского 17 мая

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП)  Владимир Куренной зарегистрировал в парламенте проект постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление на сайте Верховной рады. 

Он предлагает провести инаугурацию Владимира Зеленского 17 мая. 

"Провести 17 мая 2019 года в 10:00 в зале заседаний Верховной рады Украины торжественное заседание Верховной рады Украины, посвященное принесению присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в постановлении 10270-6 від 14.05.2019. 

Напомним, вчера внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента на 26 мая. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, постановления об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будут рассмотрены в комитете по вопросам регламента Верховой рады 15 мая.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и с его стороны будет только поддержка.

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