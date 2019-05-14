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Раді запропонували ще одну дату інавгурації Зеленського

Новини » Вибори 2019    14.05.2019 - 11:20
Раді запропонували ще одну дату інавгурації Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Курінний пропонує провести інавгурацію Володимира Зеленського 17 травня

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" (БПП) Володимир Курінний зареєстрував у парламенті проект постанови про призначення дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову на сайті Верховної ради.

Він пропонує провести інавгурацію Володимира Зеленського 17 травня.

"Провести 17 травня 2019 року о 10:00 в залі засідань Верховної ради України урочисте засідання Верховної ради України, присвячене складенню присяги Українському народові новообраним президентом України", - йдеться в постанові 10270-6 від 14.05.2019.

Нагадаємо, вчора народний депутат, позафракційний Віталій Купрій зареєстрував проект постанови про призначення дати інавгурації новообраного президента на 26 травня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, постанови про інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського будуть розглянуті в комітеті з питань регламенту Верхової ради 15 травня.

Крім того, президент України Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського і з його боку буде тільки підтримка.

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