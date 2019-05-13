В Раде назвали дату рассмотрения постановлений об инаугурации Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На среду планируется рассмотрение первого проекта постановления

Постановления об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будут рассмотрены в комитете Рады 15 мая. Об этом говорится на сайте Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно расписанию работы комитета, на среду планируется рассмотрение первого проекта постановления и четырех альтернативных к нему.

"Проект Постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом (19 мая 2019 года .№10270)", - говорится в повестке дня.

По словам заместителя председателя комитета по вопросам регламента Владимира Арешонкова, сейчас принято решение о рассмотрении всех постановлений в среду.

Фото: повестка дня (скриншот)

"По состоянию на сейчас, планируется именно так, как вы видите на сайте. Если в среду комитет рассмотрит постановления, то голосование состоится лишь в четверг. Но все еще не исключено собрание экстренного заседания комитета. Об этом будет известно завтра утром", - рассказал нардеп.

Ранее РБК-Украина сообщало, что постановления о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского могут быть рассмотрены на заседании профильного комитета во вторник, 14 мая. Кроме того, во фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что поддержат любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского