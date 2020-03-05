В Раде появились предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ

На сайте Верховной рады появились предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - предоставлены предложения президента к закону, готовится на рассмотрение с вето президента.

"Предлагаю в законе, который поступил на подпись, дополнить раздел I положениями о внесении изменений в законы Украины о наделении Министерства обороны Украины полномочиями определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, порядок воинского приветствия, проведения строевого смотра, место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению, а также распространение действия соответствующих положений на военнослужащих всех военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины", - говорится в предложениях главы государства.

Также он предложил внести изменения в раздел II, скорректировав дату вступления закона в силу, срок выполнения и содержание определенных Кабинету министров задач.

Напомним, в конце февраля Зеленский ветировал законопроект №2466.

Как писало РБК-Украина, ранее Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Так, 300 нардепов поддержали его принятие за основу, после чего глава парламента Дмитрий Разумков предложил одобрить документ в целом. За принятие в целом проголосовали 278 нардепов.