У Раді з'явилися пропозиції Зеленського щодо скасування закону про стройовий статут ЗСУ

На сайті Верховної ради з'явилися пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроекту №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону "Про стройовий статут Збройних сил України". Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - надані пропозиції президента до закону, готується на розгляд з вето президента.

"Пропоную у законі, що надійшов на підпис, доповнити розділ І положеннями щодо внесення змін до законів України стосовно наділення Міністерства оборони України повноваженнями визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання, а також поширення дії відповідних положень на військовослужбовців усіх військових формувань, утворених відповідно до законів України", - сказано у пропозиціях глави держави.

Також він запропонував внести зміни до розділу ІІ, скорегувавши дату набрання законом чинності, строк виконання та зміст визначених Кабінету міністрів завдань.

Нагадаємо, в кінці лютого Зеленський ветував законопроект №2466.

Як писало РБК-Україна, раніше Верховна рада прийняла за основу і в цілому законопроект №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закон України "Про стройовий статут Збройних сил України". Так, 300 нардепів підтримали його прийняття за основу, після чого глава парламенту Дмитро Разумков запропонував схвалити документ у цілому. За прийняття у цілому проголосували 278 нардепів.