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Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ

Новости » Политика     28.02.2020 - 10:05
Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент предложения президента к закону не опубликованы

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - отмечается в пояснительной записке.

Напомним, ранее Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины".

В частности, 300 нардепов поддержали его принятие за основу, после чего глава парламента Дмитрий Разумков предложил одобрить документ в целом. За принятие в целом проголосовали 278 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 ноября 2019 года был опубликован закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинских обязанностей и прохождении военной службы)".

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