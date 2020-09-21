В Раде появилась антикоррупционная стратегия Кабмина

В Верховной раде появилась антикоррупционная стратегия Кабинета министров. Соответствующий законопроект №4135 был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 21 сентября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" размещен на сайте без сопроводительных документов. Последний этап его прохождения - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, ранее в Национальном агентстве по предотвращению коррупции подчеркивали, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 миллиардов гривен в год.

В ведомстве отметили, что с 2014 года антикоррупционные меры позволяют экономить Украине до 6% ВВП ежегодно.

Главными принципами стратегии определены:

оптимизация функций госорганов;

цифровая трансформация и открытые данные;

удобные законные сервисы;

нетерпимость к коррупции среди граждан;

неотвратимость наказания.

Стратегия сосредотачивается на противодействии и предотвращении коррупции в восьми сферах.

После того как Рада примет стратегию, будет разработана программа мер для ее выполнения.

Напомним, 16 сентября Кабинет министров одобрил проект антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Как писало РБК-Украина, действия правоохранителей по борьбе с коррупцией одобряет лишь 4% украинцев.

Кроме того, послы G7 выступают за отбор нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры через прозрачные и политически нейтральные процедуры.