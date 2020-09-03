Правоохранительные органы по борьбе с коррупцией одобряет лишь 4% украинцев, - опрос

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Самый низкий уровень поддержки у директора НАБУ Артема Сытника

Действия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией одобряет лишь 4% украинцев. В частности, НАБУ доверяет 1,7% респондентов, САП - 1,1%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Кроме того, 96% опрошенных отмечают работу правоохранительных органов в борьбе с коррупцией как неэффективную.

В то же время, наихудший баланс доверия и недоверия к правоохранительным институциям - в НАБУ и САП. Баланс доверия к ним является отрицательным и составляет - в НАБУ -58,7%, САП -59,9%.

Самый низкий уровень поддержки среди руководителей правоохранительных органов у директора НАБУ Артема Сытника. Так, на вопрос "Как Вы оцениваете работу следующих государственных деятелей-руководителей правоохранительных структур?" об Артеме Сытнике 1,1% ответил "полностью положительно", "скорее положительно" - 9,5%.

Опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал неправомерным назначение Сытника директором НАБУ, однако сам Сытник заявил, что остается директором бюро несмотря на решение суда.

Согласно заключению Центра политико-правовых реформ, после постановления Конституционного суда все решения Артема Сытника после 28 августа 2020 могут быть обжалованы в судебном порядке и признаны противоправными.