У Раді з'явилася антикорупційна стратегія Кабміну

У Верховній раді з'явилася антикорупційна стратегія Кабінету міністрів. Відповідний законопроект №4135 був зареєстрований у парламенті в понеділок, 21 вересня.
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Законопроект "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки" розміщений на сайті без супровідних документів. Останній етап його проходження - переданий на розгляд керівництву.
Відзначимо, раніше в Національному агентстві по запобіганню корупції підкреслювали, що виконання стратегії дозволить заощадити Україні до 200 мільярдів гривень на рік.
У відомстві зазначили, що з 2014 року антикорупційні заходи дозволяють економити Україні до 6% ВВП щорічно.
Головними принципами стратегії визначені:
Стратегія зосереджується на протидії та запобіганні корупції у восьми сферах.
Після того як Рада прийме стратегію, буде розроблена програма заходів для її виконання.
Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів схвалив проект антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.
Як писало РБК-Україна, дії правоохоронців по боротьбі з корупцією схвалює лише 4% українців.
Крім того, посли G7 виступають за відбір нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через прозорі і політично нейтральні процедури.