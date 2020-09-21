У Раді з'явилася антикорупційна стратегія Кабміну

У Верховній раді з'явилася антикорупційна стратегія Кабінету міністрів. Відповідний законопроект №4135 був зареєстрований у парламенті в понеділок, 21 вересня.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки" розміщений на сайті без супровідних документів. Останній етап його проходження - переданий на розгляд керівництву.

Відзначимо, раніше в Національному агентстві по запобіганню корупції підкреслювали, що виконання стратегії дозволить заощадити Україні до 200 мільярдів гривень на рік.

У відомстві зазначили, що з 2014 року антикорупційні заходи дозволяють економити Україні до 6% ВВП щорічно.

Головними принципами стратегії визначені:

оптимізація функцій державних органів;

цифрова трансформація і відкриті дані;

зручні законні сервіси;

нетерпимість до корупції серед громадян;

невідворотність покарання.

Стратегія зосереджується на протидії та запобіганні корупції у восьми сферах.

Після того як Рада прийме стратегію, буде розроблена програма заходів для її виконання.

Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів схвалив проект антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.

Як писало РБК-Україна, дії правоохоронців по боротьбі з корупцією схвалює лише 4% українців.

Крім того, посли G7 виступають за відбір нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через прозорі і політично нейтральні процедури.