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Кабмин одобрил проект антикоррупционной стратегии

Киев, Среда 16 сентября 2020 16:37
Кабмин одобрил проект антикоррупционной стратегии
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров одобрил проект антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. Выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 миллиардов гривен в год.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

В НАПК отметили, что с 2014 года антикоррупционные меры позволяют экономить Украине до 6% ВВП ежегодно.

Главными принципами стратегии определены:

  • оптимизация функций госорганов;
  • цифровая трансформация и открытые данные;
  • удобные законные сервисы;
  • нетерпимость к коррупции среди граждан;
  • неотвратимость наказания.

"Стратегия сосредотачивается на противодействии и предотвращении коррупции в таких 8 сферах: суд, прокуратура и полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный сектора экономики; налоги и таможня строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение и социальную защиту; система предотвращения и противодействия коррупции", - добавили в НАПК.

Далее проект стратегии должна принять Верховная рада. После будет разработана программа мер для выполнения стратегии.

Ранее РБК-Украина писало, что действия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией одобряет лишь 4% украинцев.

Также сообщалось, что послы G7 выступают за отбор нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры через прозрачные и политически нейтральные процедуры.

Кроме этого в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что Запад критически наблюдает за антикоррупционной реформой в Украине.

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