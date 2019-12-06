В Раде появилась новая депутатская группа

В пятницу, 6 декабря, в парламенте создана депутатская группа "Доверие". Об этом в сессионном зале объявил спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

В группу вошли 17 народных депутатов.

"Объявляю о формировании и регистрации в Верховной раде 9-го созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов", - сказал Разумков, добавив, что председателем группы избран Олега Кулинич (внефракционный), его заместителем - Валерия Лунченко (внефракционный).

Напомним, ранее Разумков заявил, что на сегодня не видит перспектив для досрочного прекращения полномочий Верховной рады девятого созыва, но в дальнейшем это возможно.

Также РБК-Украина писало, что в ходе сегодняшнего заседания парламента принес присягу народного депутата Сергей Мандзий. Он вошел в состав фракции "Слуга народа" вместо Александра Кубракова, которого назначили главой "Укравтодора".

Отметим, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной рады. По данным опроса, оценка работы парламента по сравнению с началом ноября ухудшилась: на 9 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше не одобряет работу Рады (с 40% до 52%).