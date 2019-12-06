У Раді з'явилася нова депутатська група

У п'ятницю, 6 грудня, в парламенті створена депутатська група "Довіра". Про це в сесійній залі оголосив спікер Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

До групи увійшли 17 народних депутатів.

"Оголошую про сформування та реєстрацію у Верховній раді 9-го скликання депутатської групи "Довіра", до складу якої увійшли 17 народних депутатів", - сказав Разумков.

Всього в групі зібралися 17 надреп-мажоритарників:

Олег Кулініч, голова групи;

Валерій Лунченко, заступник голови;

Бакунець Павло;

Люшняк Микола;

Петьовка Василь;

Кот Андрій;

Давиденко Валерій;

Приходько Борис;

Горват Роберт;

Шахов Сергій;

Вельможний Сергій;

Сухов Олександр;

Єфімов Максим;

Ковальов Олександр;

Арешонков Володимир;

Бабенко Микола;

Іванчук Андрій.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що на сьогодні не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради дев'ятого скликання, але надалі це можливо.

Також РБК-Україна писало, що в ході сьогоднішнього засідання парламенту приніс присягу народного депутата Сергій Мандзій. Він увійшов до складу фракції "Слуга народу" замість Олександра Кубракова, якого призначили головою "Укравтодору".

Зазнчимо, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради. За даними опитування, оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).