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В Раде появился новый нардеп

Новости » Общество     06.12.2019 - 10:46
В Раде появился новый нардеп
Фото: Сергей Мандзий

Он принес присягу в ходе утреннего пленарного заседания

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мандзий принес присягу народного депутата в ходе утреннего пленарного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о вхождении Мандзия в состав фракции "Слуга народа".

По данным "Честно", в 2015 году баллотировался на пост Хмельницкого городского головы от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" как беспартийный, также баллотировался в Хмельницкого городского совета по округу №2. Является членом исполнительного комитета городского совета.

В 2010 году был избран депутатом Хмельницкого городского совета 6 созыва по мажоритарному округу от "Народной партии". Был председателем постоянной депутатской Комиссии по вопросам социально-экономического развития, промышленности, транспорта, связи, энергетики и предпринимательства.

В 2006 году был избран депутатом того же совета по списку "Народного блока Литвина", был председателем одноименной фракции. В 2002 году избран депутатом ХГС по мажоритарному округу. В 1998 году баллотировался туда же по мажоритарному округу как самовыдвиженец.

Отметим, что Мандзий зашел в Раду вместо экс-народного депутата от "Слуги народа" Александра Кубракова, который возглавил "Укравтодор".

Также РБК-Украина писало, что в октябре Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Копыленко народным депутатом от политической партии "Слуга народа", который был 135-м номером в списке. Он стал депутатом вместо Анны Коваленко, которая перешла на работу в Офис президента.

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