У Раді пояснили, як штрафуватимуть нардепів за прогули

Фото: Олександр Корнієнк (РБК-Україна)

Зарплату знімати не будуть

За пропуски засідань Верховної ради без поважної причини депутатів лишатимуть коштів на депутатські повноваження, а заробітна плату залишать. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Корнієнко, кошти на депутатські повноваження - досить не малі і навіть більше заробітної платні.

"Зарплату залишимо людині, вона ж має за щось жити, а за повноваження - ні", - пояснив Корнієнко.

За його словами, депутатів будуть штрафувати за третину прогуляних засідань без поважної причини.

"Ми виписали третина прогулів. Якщо немає поважної причини, якщо депутат не реєструється і не надає поважні причини", - добавил он.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 12 вересня схвалила в першому читанні законопроект №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів.

Відзначимо, парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандату за прогули і кнопкодавство.