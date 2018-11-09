В Раде попросили МВД расследовать нападение активистов на нардепа

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

По словам Геращенко, "евробляхеры" не подавали никаких запросов, чтобы иметь возможность блокировать центральные улицы города

Министерство внутренних дел (МВД) должно открыть уголовное дело из-за нападения активистов на народного депутата Ивана Савку во время митинга "евробляхеров" возле здания Верховной рады. Об этом сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко во время часа вопросов к Кабмину, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Геращенко, "евробляхеры" не подавали никаких запросов, чтобы иметь возможность блокировать центральные улицы города.

"Вчера возле ВР происходили акции людей, которые, по моей информации, не подавали никаких запросов, чтобы иметь возможность блокировать центральные улицы города. Во время этих беспорядков было агрессивное поведение, и по сути нападение на одного из наших коллег - народного депутата Савку", - заявила первый вице-спикер ВР.

По ее словам, МВД должно открыть уголовное дело из-за нападения на народного депутата и ограничения движения в центре Киева.

"Мы просим Министерство внутренних дел завести соответствующее уголовное дело, разобраться с этим. Разобраться, что это за люди, которые позволяют себе с неуважением относиться к простым гражданам Украины и препятствовать в осуществлении их деятельности - не пускают на работу. Прошу вас заняться профилактикой беспорядков, чтобы это завершилось на улицах городов и поселков Украины", - добавила парламентарий.

Напомним, на акции "АвтоЕвроСилы" под парламентом митингующие напали на народного депутата. Парламентария забросали яйцами.

Отметим, тогда имя нардепа не разглашалось. Участники акции сообщили о трех задержанных. Однако, после переговоров задержанных отпустили.

Стоит отметить, что владельцы "евроблях" недовольны законом, который в четверг приняла Верховная рада для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину.

Как писало РБК-Украина ранее, в четверг ВР одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией ("евроблях"). Соответствующий законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств" нардепы поддержали во втором чтении.

Агентство также ранее сообщало, что в в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева 7 ноября усилили охрану порядка.