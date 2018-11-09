У Раді попросили МВС розслідувати напад активістів на нардепа

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

За словами Геращенко, "євробляхери" не подавали жодних запитів, щоб мати можливість блокувати центральні вулиці міста

Міністерство внутрішніх справ (МВС) має відкрити кримінальну справу через напад активістів на народного депутата Івана Савку під час мітингу "євробляхерів" біля будівлі Верховної ради. Про це повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко під час години запитань до Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Геращенко, "євробляхери" не подавали ніяких запитів, щоб мати можливість блокувати центральні вулиці міста.

"Вчора під ВР відбувались акції людей, які, за моєю інформацією, не подавали жодних запитів, щоб мати можливість блокувати центральні вулиці міста. Під час цих безладів була агресивна поведінка, і по суті напад на одного з наших колег - народного депутата Савку", - заявила перший віце-спікер ВР.

За її словами, МВС має відкрити кримінальну справу через напад на народного депутата та обмеження руху у центрі Києва.

"Ми просимо Міністерство внутрішніх справ завести відповідну кримінальну справу, розібратися з цим. Розібратися, що це за люди, які дозволяють собі з неповагою ставитись до простих громадян України і перешкоджати у здійсненні їх діяльності - не пускають на роботу. Прошу вас зайнятися профілактикою безладів, щоб це завершилось на вулицях міст і селищ України", - додала парламентар.

Нагадаємо, на акції "АвтоЄвроСили" під парламентом мітингувальники напали на народного депутата. Парламентаря закидали яйцями.

Відзначимо, тоді ім'я нардепа не розголошували. Учасники акції повідомили про трьох затриманих. Однак, після переговорів затриманих відпустили.

Варто зазначити, що власники "євроблях" незадоволені законом, який у четвер ухвалила Верховна рада для врегулювання ситуації із ввезенням старих авто в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, в четвер ВР схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("євроблях"). Відповідний законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" нардепи підтримали у другому читанні.

Агентство також раніше повідомляло, що у зв'язку з мітингами власників "євроблях" у центрі Києва 7 листопада посилили охорону порядку.