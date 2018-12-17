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В Раде пока нет 300 голосов за законопроект о госсимволах, - Парубий

Новости » Политика    17.12.2018 - 14:35
В Раде пока нет 300 голосов за законопроект о госсимволах, - Парубий
Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законопроектом предлагается определить текст государственного гимна

Законопроект №4103 о государственных символах Украины будет внесен на рассмотрение в сессионный зал парламента, как только за него будет необходимое количество голосов. Об этом во время брифинга сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий, отвечая на вопрос о сроках включения в повестку дня законопроекта №4103, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Раде пока нет 300 голосов за законопроект.

"Верховная рада принимает исторические решения и, конечно, решение о государственных символах - одно из них. Хочу только сообщить, что это решение предусматривает не 226, а 300 голосов. С этим вопросом нельзя войти в зал, не имея гарантий, что эти 300 голосов есть в зале, и (эти вопросы, - ред.) будут поддержаны в зале. Как только я увижу такую ​​возможность, безотлагательно вынесу законопроект о государственных символах и включу в повестку дня сесии", - сообщил Парубий.

Отметим, в законопроекте содержатся положения по описанию государственных символов Украины: госфлага, госгерба, госгимна. Определяются общие требования к использованию государственных символов Украины, случаи их постоянного и временного установления, а также устанавливаются гарантии правовой защиты государственных символов Украины.

К тому же, законопроектом предлагается определить текст государственного гимна, порядок его выполнения, в том числе во время официальных мероприятий на территории иностранного государства, использование госгимна в музыкальных и других произведениях искусства и тому подобное.

Отдельными разделом законопроекта предлагается определить компетенцию органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере изготовления и использования государственных символов Украины, определить ответственность за нарушение данного проекта.

Следует добавить, что документ внесли в Раду в феврале 2016 года. В следующем месяце в ВР подали альтернативный законопроект. При этом профильный комитет рекомендовал отклонить основной и поддержать за основу альтернативный проект. Рассмотрения документов непосредственно в сессионном зале не было.

Напомним, в августе 2014 года президент Украины Петро Порошенко поручил Кабмину подготовить законопроекты об использовании государственных символов и запрете символики тоталитарных режимов.

РБК-Украина также писало в феврале, что в зоне АТО боевики используют украинскую символику для создания фейковых новостей.

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