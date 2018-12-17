У Раді поки немає 300 голосів за законопроект про держсимволи, - Парубій

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законопроектом пропонується визначити текст державного гімну

Законопроект №4103 про державні символи України буде внесений на розгляд у сесійну залу парламенту, як тільки за нього буде необхідна кількість голосів. Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, відповідаючи на запитання про строки включення до порядку денного законопроекту №4103, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у Раді поки немає 300 голосів за законопроект.

"Верховна рада приймає історичні рішення і, звичайно, що рішення про державні символи - одне з них. Хочу тільки повідомити, що це рішення передбачає не 226, а 300 голосів. З цим питанням не можна увійти в зал, не маючи гарантій, що цих 300 голосів є у залі, і (ці питання, - ред.) будуть підтримані в залі. Як тільки я побачу таку можливість, невідкладно винесу законопроект про державні символи і включу в порядок денний сесії", - повідомив Парубій.

Зазначимо, у законопроекті містяться положення щодо опису державних символів України: держпрапора, держгерба, держгімну. Визначаються загальні вимоги до використання державних символів України, випадки їх постійного та тимчасового встановлення, а також встановлюються гарантії правового захисту державних символів України.

До того ж, законопроектом пропонується визначити текст державного гімну, порядок його виконання, в тому числі під час офіційних заходів на території іноземної держави, використання держгімну у музичних та інших творах мистецтва тощо.

Окремими розділом законопроекту пропонується визначити компетенцію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері виготовлення та використання державних символів України, визначити відповідальність за порушення даного проекту.

Слід додати, що документ внесли у Раду у лютому 2016 року. Наступного місяця до ВР подали альтернативний законопроект. При цьому профільний комітет рекомендував відхилити основний і підтримати за основу альтернативний проект. Розгляду документів безпосередньо сесійній залі не було.

Нагадаємо, у серпні 2014 року президент України Петро Порошенко доручив Кабміну підготувати законопроекти про використання державних символів та заборону символіки тоталітарних режимів.

РБК-Україна також писало в лютому, що в зоні АТО бойовики використовують українську символіку для створення фейкових новин.