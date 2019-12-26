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У Раді підписали меморандум про ринок землі

Новини » Політика     26.12.2019 - 19:21
У Раді підписали меморандум про ринок землі
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

На засіданні робочої групи по ринку землі вдалося знайти "золоту середину"

У Верховній раді України підписали меморандум про ринку землі. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нардепи заявили, що мають чесні наміри продуктивно працювати над законопроектом про ринок землі. Також він додав, що на засіданні робочої групи по ринку землі так і не вдалося знайти "золоту середину".

"Вирішили зараз взяти тайм-аут на два дні, для того, щоб ще раз зустрітися, ще раз поговорити, можливо якісь зробити зміни. Ми зараз спілкуємося про різницю в 500 правок. Що таке 500 поправок - це кілька днів роботи комітету. Ну нехай вже, вони можуть попрацювати. Але в парламенті це буде тиждень", - повідомив глава фракції.

Також він зазначив, що якщо ці 500 поправок не скоротити, то робота Ради зупиниться на 4 місяці.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, прийняття Верховною радою закону про ринку землі у першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на куплю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних, або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).

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