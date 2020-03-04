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В Раде планируют доназначить нескольких министров на следующей неделе

Новости » Политика     04.03.2020 - 14:25
В Раде планируют доназначить нескольких министров на следующей неделе
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В СН отметили, что несколько министерств могут временно возглавить первые заместители министров

Во фракции "Слуга народа" планируют доназначить нескольких министров на следующей неделе. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, несколько министерств могут временно возглавить первые заместители министров.

"Остальные 15 министров тоже есть подтвержденными кандидатурами (на должности министров, - ред.). Просто из этих двадцати нет двух-трех", - заявил Корниенко.

"Мы назначаем новый состав правительства, просто врио будут выполнять обязанности. Но этот вопрос будет быстро решен. На следующей пленарной неделе мы его решим", - добавил он.

Напомним, по данным нардепа Алексея Гончаренко, Денис Шмыгаль на встрече с главами фракций заявил, что Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве.

Отметим, Коростелев мог стать вице-премьером по вопросам оборонной промышленности. Жуковскому предлагали должность министра экономики, а Милованову - возглавить Минагрополитики.

Как писало РБК-Украина, во фракции "Слуга народа" не хватает голосов за новый состав Кабинета министров для голосования пакетом. СН в перерыве между утренним и вечерним заседанием вновь соберется на заседание.

В СН не хватает голосов за новый состав Кабмина для голосования пакетом Три кандидата в министры отказались от предложенных должностей
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаДенис Шмыгаль
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