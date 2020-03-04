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У Раді планують допризначити кількох міністрів наступного тижня

Новини » Політика     04.03.2020 - 14:25
У Раді планують допризначити кількох міністрів наступного тижня
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У СН зазначили, що кілька міністерств можуть тимчасово очолити перші заступники міністрів

У фракції "Слуга народу" планують допризначити кількох міністрів наступного тижня. Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кілька міністерств можуть тимчасово очолити перші заступники міністрів.

"Решта 15 міністрів теж є підтвердженими кандидатурами (на посади міністрів, - ред.). Просто з цих двадцяти немає двох-трьох", - заявив Корнієнко.

"Ми призначаємо новий склад уряду, просто т.в.о. будуть виконувати обов’язки. Але це питання буде швидко вирішено. На наступному пленарному тижні ми його вирішимо", - додав він.

Нагадаємо, за даними нардепа Олексія Гончаренка, Денис Шмигаль на зустрічі з главами фракцій заявив, що Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у його уряді.

Відзначимо, Коростельов міг стати віце-прем'єром з питань оборонної промисловості. Жуковському пропонували посаду міністра економіки, а Милованову - очолити Мінагрополітики.

Як писало РБК-Україна, у фракції "Слуга народу" не вистачає голосів за новий склад Кабінету міністрів для голосування пакетом. СН у перерві між ранковим і вечірнім засіданням знову збереться на засідання.

У СН не вистачає голосів за новий склад Кабміну для голосування пакетом Три кандидати в міністри відмовилися від запропонованих посад
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаДенис Шмигаль
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