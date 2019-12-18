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Правительство подаст Раде закон об оценке земель

Новости » Политика     18.12.2019 - 16:15
Правительство подаст Раде закон об оценке земель
Фото: Денис Башлык (facebook.com/denis.bashlyk)

Законопроект внесут в первом квартале 2020 года

Законопроект об оценке земель внесут в Раду в первом квартале 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель Госгеокадастра Денис Башлык.

"Сейчас в Госгеокадастре продолжаются наработки законопроекта, которым будут вноситься изменения в Закон об оценке земель. Планируется, что он будет внесен Кабмином в парламент в первом квартале 2020 года", - заявил Башлык.

Он также отметил, что законопроект может быть рассмотрен как до, так и после открытия рынка земли. Так, уже в начале следующего года текст законопроекта опубликуют для обсуждения.

"Мы должны перейти к рыночной стоимости земли, как во всем мире. Ведь ни одна из существующих видов оценки сегодня не отражает реальной. Я думаю, что уже в начале следующего года мы его опубликуем на обсуждение", - добавил он.

Ранее сообщалось, что голосование за законопроект об открытие рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря.

Вчера спикер парламента Разумков закрыл вечернее заседание Рады сразу же после его начала. Разумков заявил, что народные депутаты вернутся к консультациям относительно закона о рынке земли.

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