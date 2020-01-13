В аграрном комитете объяснили, как будут проверять сделки о продаже земли

Фото: Николай Сольский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нотариус сможет удостоверить сделку, если лимит в 10 тысяч гектаров не превышен

В комитете по вопросам аграрной политики объяснили, как будут проверять сделки о продаже земли. Об этом заявил глава комитета Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что нотариус будет проверять личность покупателя.

"Когда покупатель и продавец приходят к нотариусу, нотариус будет проверять личность покупателя. Нотариус имеет доступ к базе, соглашение с землей подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариус устанавливает, сколько на этом человеке зарегистрировано земли. Кроме того, он одновременно проверяет, в каких предприятиях лицо является учредителем. Устанавливает также, сколько эти предприятия уже имеют в собственности", - заявил Сольский.

Он отметил, что если лимит в 10 тысяч гектаров не превышен, нотариус сможет удостоверить это соглашение.

"Таким образом после консультаций Минюста органами нотариата, частными нотариусами будет уже установлен способ контроля на этапе подписания этих договоров", - добавил нардеп.

Глава комитета также отметил, что перед подписанием договора о покупке земли будет проведена проверка происхождения средств покупателя.

Напомним, в аграрном комитете представили окончательную версию законопроекта о рынке земли. В частности, в итоговой версии говорится, что участниками рынка могут быть только физические лица - граждане Украины, юридические лица, учрежденные гражданами Украины, государство и местная община.

Как писало РБК-Украина ранее, агрокомитет на заседании в конце декабря рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли.

Добавим также, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что для запуска рынка земли ВР необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.