В Раде ожидают кадровые чистки на таможне

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уверен, что кадровых чисток на таможне не избежать. Примерно в одно время с санкциями против контрабандистов от работы отстранили более 150 сотрудников Гостаможни , включая руководителей в регионах.

"По ним сейчас продолжаются проверки. Думаю, это не конец и еще будут отстранения. Мы дали понять таможенникам, что так как было, уже не получится", - сообщил Гетманцев.

В свою очередь глава подкомитета по вопросам таможенного дела в прошлом созыве Рады Татьяна Острикова заявила, что отстраненным сотрудникам таможни ничего не помешает обжаловать решение в суде и восстановиться на службе.

Она подчеркнула, что подозреваемых в коррупции таможенников не смогут привлечь к уголовной ответственности.

"Никого нельзя дважды привлечь к ответственности за одно и то же деяние", - отметила Острикова.

Кроме того, Даниил Гетманцев подчеркнул, что без повышения зарплат на таможне бороться с контрабандой будет сложно.

"Содержание таможенников, их зарплаты необходимо повысить. Мы не имеем права требовать от таможенника честно выполнять свои обязанности, если он получает зарплату в размере 7 тысяч гривен. Это нонсенс", - заявил он.