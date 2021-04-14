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В Раде ожидают кадровые чистки на таможне

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 14:33
В Раде ожидают кадровые чистки на таможне Фото: Даниил Гетманцев, глава комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уверен, что кадровых чисток на таможне не избежать. Примерно в одно время с санкциями против контрабандистов от работы отстранили более 150 сотрудников Гостаможни, включая руководителей в регионах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой".

"По ним сейчас продолжаются проверки. Думаю, это не конец и еще будут отстранения. Мы дали понять таможенникам, что так как было, уже не получится", - сообщил Гетманцев.

В свою очередь глава подкомитета по вопросам таможенного дела в прошлом созыве Рады Татьяна Острикова заявила, что отстраненным сотрудникам таможни ничего не помешает обжаловать решение в суде и восстановиться на службе.

Она подчеркнула, что подозреваемых в коррупции таможенников не смогут привлечь к уголовной ответственности.

"Никого нельзя дважды привлечь к ответственности за одно и то же деяние", - отметила Острикова.

Кроме того, Даниил Гетманцев подчеркнул, что без повышения зарплат на таможне бороться с контрабандой будет сложно.

"Содержание таможенников, их зарплаты необходимо повысить. Мы не имеем права требовать от таможенника честно выполнять свои обязанности, если он получает зарплату в размере 7 тысяч гривен. Это нонсенс", - заявил он.

Напомним, в начале апреля более 100 сотрудников Гостаможслужбы отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Среди них 17 руководители таможен и таможенных постов.

Кроме того, в начале апреля СНБО Украины впервые ввел персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды. В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это не последние контрабандисты, которые попадут под ограничения.

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