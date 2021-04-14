У Раді очікують кадрові чистки на митниці

Голова комітету Верховної ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев впевнений, що кадрових чисток на митниці не уникнути. Під час засідання РНБО від роботи відсторонили понад 150 співробітників Держмитниці , включаючи керівників у регіонах.

"За ним зараз тривають перевірки. Думаю, це не кінець і ще будуть відсторонення. Ми дали зрозуміти митникам, що як було, вже не вийде", - повідомив Гетманцев.

У свою чергу голова підкомітету з питань митної справи в минулому скликанні Ради Тетяна Острікова заявила, що відстороненим співробітникам митниці нічого не завадить оскаржити рішення в суді і поновитися на службі.

Вона підкреслила, що підозрюваних у корупції митників не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності.

"Нікого не можна двічі притягти до відповідальності за одне і те саме діяння", - зазначила Острікова.

Крім того, Данило Гетманцев підкреслив, що без підвищення зарплат на митниці боротися з контрабандою буде складно.

"Зміст митників, їх необхідно підвищити зарплати. Ми не маємо права вимагати від митника чесно виконувати свої обов'язки, якщо він отримує зарплату у розмірі 7 тисяч гривень. Це нонсенс", - заявив він.