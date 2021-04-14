У Раді очікують кадрові чистки на митниці
Голова комітету Верховної ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев впевнений, що кадрових чисток на митниці не уникнути. Під час засідання РНБО від роботи відсторонили понад 150 співробітників Держмитниці, включаючи керівників у регіонах.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою".
"За ним зараз тривають перевірки. Думаю, це не кінець і ще будуть відсторонення. Ми дали зрозуміти митникам, що як було, вже не вийде", - повідомив Гетманцев.
У свою чергу голова підкомітету з питань митної справи в минулому скликанні Ради Тетяна Острікова заявила, що відстороненим співробітникам митниці нічого не завадить оскаржити рішення в суді і поновитися на службі.
Вона підкреслила, що підозрюваних у корупції митників не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності.
"Нікого не можна двічі притягти до відповідальності за одне і те саме діяння", - зазначила Острікова.
Крім того, Данило Гетманцев підкреслив, що без підвищення зарплат на митниці боротися з контрабандою буде складно.
"Зміст митників, їх необхідно підвищити зарплати. Ми не маємо права вимагати від митника чесно виконувати свої обов'язки, якщо він отримує зарплату у розмірі 7 тисяч гривень. Це нонсенс", - заявив він.
Нагадаємо, на початку квітня понад 100 співробітників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов'язків після засідання Ради національної безпеки і оборони. Серед них 17 керівники митниць і митних постів.
Крім того, на початку квітня РНБО України вперше ввів персональні санкції проти топ-10 української контрабанди. Водночас президент Володимир Зеленський підкреслив, що це не останні контрабандисти, які потраплять під обмеження.