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У Раді очікують кадрові чистки на митниці

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 14:33
У Раді очікують кадрові чистки на митниці Фото: Данило Гетманцев, голова комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Голова комітету Верховної ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев впевнений, що кадрових чисток на митниці не уникнути. Під час засідання РНБО від роботи відсторонили понад 150 співробітників Держмитниці, включаючи керівників у регіонах.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою".

"За ним зараз тривають перевірки. Думаю, це не кінець і ще будуть відсторонення. Ми дали зрозуміти митникам, що як було, вже не вийде", - повідомив Гетманцев.

У свою чергу голова підкомітету з питань митної справи в минулому скликанні Ради Тетяна Острікова заявила, що відстороненим співробітникам митниці нічого не завадить оскаржити рішення в суді і поновитися на службі.

Вона підкреслила, що підозрюваних у корупції митників не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності.

"Нікого не можна двічі притягти до відповідальності за одне і те саме діяння", - зазначила Острікова.

Крім того, Данило Гетманцев підкреслив, що без підвищення зарплат на митниці боротися з контрабандою буде складно.

"Зміст митників, їх необхідно підвищити зарплати. Ми не маємо права вимагати від митника чесно виконувати свої обов'язки, якщо він отримує зарплату у розмірі 7 тисяч гривень. Це нонсенс", - заявив він.

Нагадаємо, на початку квітня понад 100 співробітників Держмитслужби відсторонили від виконання своїх посадових обов'язків після засідання Ради національної безпеки і оборони. Серед них 17 керівники митниць і митних постів.

Крім того, на початку квітня РНБО України вперше ввів персональні санкції проти топ-10 української контрабанди. Водночас президент Володимир Зеленський підкреслив, що це не останні контрабандисти, які потраплять під обмеження.

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Новини України Політика митниця отстранение Данило Гетманцев
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