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Сытник обжалует штраф за отдых в Ровненской области в ЕСПЧ

Новости » Общество     07.02.2020 - 15:08
Сытник обжалует штраф за отдых в Ровненской области в ЕСПЧ
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам главы НАБУ, это единственная возможность пересмотреть решение суда

Директор Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) Артем Сытник заявил, что будет обжаловать штраф за отдых в Ровненской области в Европейском суде по правам человека. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это единственная возможность пересмотреть решение суда.

"Я буду направлять жалобу в Европейский суд (по правам человека - ред.), потому что это единственная возможность пересмотреть это решение. Я понимаю, что будут попытки давления на меня, подписи какие-то собирают в парламенте. Я не собираюсь мириться с незаконными решениями…если придет запрос на оплату штрафа, я его оплачу", - заявил Сытник.

Напомним, Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

В декабре прошлого года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровненском суде и был признан виновным в коррупции.

Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

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